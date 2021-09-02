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Камеры слежения в операционных Южной Кореи станут обязательными

Камеры слежения в операционных Южной Кореи станут обязательными

Во всех операционных Южной Кореи теперь будут установлены камеры слежения. За это проголосовали законодатели. Это первый..

Дата загрузки: 2021-09-02

Во всех операционных Южной Кореи теперь будут установлены камеры слежения. За это проголосовали законодатели.

Это первый подобный закон в развитых странах. Теперь все хирургические операции будут снимать на видео.

Решение приняли после ряда инцидентов, связанных с неквалифицированным персоналом, который помогал хирургам.

Один из трагических случаев произошёл со студентом Квоном Дэ Хи. Он умер от кровоизлияния в октябре 2016 года. До этого 49 дней провёл в коме в сеульской больнице после операции на подбородке .

Там камеры были установлены уже тогда. Мать получила запись. Говорит, что просмотрела семь с половиной часов видео более 1000 раз. После этого смогла доказать, что ошибка произошла из-за того, что операцию частично проводили неквалифицированная медсестра и врач-интерн, а не главный пластический хирург, как было обещано.

[Ли На Гым, мать погибшего на операционном столе]:
«Есть очень много несчастных семей, которые не могут узнать правду о своих умерших родственниках. У них нет вещественных доказательств того, почему здоровый человек умирает в операционной. Я надеюсь, семьи умерших смогут узнать правду, и таких смертей больше не будет».

С помощью собранных ею видеодоказательств Ли подала в суд на больницу и главного хирурга. Позже он был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорен к трём годам лишения свободы.

Между тем, противники камер говорят, что видеонаблюдение подорвёт доверие к врачам и нарушит конфиденциальность пациентов.
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