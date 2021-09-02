Камеры слежения в операционных Южной Кореи станут обязательными

Во всех операционных Южной Кореи теперь будут установлены камеры слежения. За это проголосовали законодатели. Это первый..

Во всех операционных Южной Кореи теперь будут установлены камеры слежения. За это проголосовали законодатели.

Это первый подобный закон в развитых странах. Теперь все хирургические операции будут снимать на видео.

Решение приняли после ряда инцидентов, связанных с неквалифицированным персоналом, который помогал хирургам.

Один из трагических случаев произошёл со студентом Квоном Дэ Хи. Он умер от кровоизлияния в октябре 2016 года. До этого 49 дней провёл в коме в сеульской больнице после операции на подбородке .

Там камеры были установлены уже тогда. Мать получила запись. Говорит, что просмотрела семь с половиной часов видео более 1000 раз. После этого смогла доказать, что ошибка произошла из-за того, что операцию частично проводили неквалифицированная медсестра и врач-интерн, а не главный пластический хирург, как было обещано.

[Ли На Гым, мать погибшего на операционном столе]:

«Есть очень много несчастных семей, которые не могут узнать правду о своих умерших родственниках. У них нет вещественных доказательств того, почему здоровый человек умирает в операционной. Я надеюсь, семьи умерших смогут узнать правду, и таких смертей больше не будет».

С помощью собранных ею видеодоказательств Ли подала в суд на больницу и главного хирурга. Позже он был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорен к трём годам лишения свободы.

Между тем, противники камер говорят, что видеонаблюдение подорвёт доверие к врачам и нарушит конфиденциальность пациентов.

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