Северная Корея запустила неопознанный объект
Северная Корея во вторник запустила неопознанный объект со своего восточного побережья. Об этом сообщили южнокорейские военные...
Дата загрузки: 2021-09-28
Как предполагается, запуск произвели в сторону Японского моря примерно в 6:40 утра. По сообщениям СМИ Японии, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны страны.
Одновременно посол Северной Кореи в ООН Ким Сун во время выступления в Нью-Йорке заявил, что США должны отказаться от своей «враждебной политики» в отношении Пхеньяна.
[Ким Сун, посол Северной Кореи в ООН]:
«Мы нашли способ существования перед лицом враждебной политики США и накопили богатый опыт. Мы продолжим следить за развитием политики США в отношении КНДР».
В свою очередь Госдепартамент США осудил запуск ракеты и призвал Пхеньян к диалогу. Сделали заявления также Япония и Южная Корея.
[Пу Сон Чан, пресс-секретарь Министерства обороны Южной Кореи]:
«Мы считаем запуск ракеты достойным сожаления в то время, когда нам срочно необходимо стабилизировать ситуацию на Корейском полуострове».
[Ёсихидэ Суга, премьер-министр Японии]:
«Японское правительство будет ещё внимательнее следить за ситуацией и вести наблюдение. Во всяком случае, сейчас мы анализируем ситуацию с запуском».
15 сентября Северная Корея испытала две ракеты малой дальности, запустив их тоже в сторону Японского моря. А за несколько дней до этого она запустила крылатую ракету нового типа.
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