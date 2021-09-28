Северная Корея запустила неопознанный объект

Северная Корея во вторник запустила неопознанный объект со своего восточного побережья. Об этом сообщили южнокорейские военные...

Северная Корея во вторник запустила неопознанный объект со своего восточного побережья. Об этом сообщили южнокорейские военные. А Министерство обороны Японии объявило, что это, скорее всего, была баллистическая ракета.

Как предполагается, запуск произвели в сторону Японского моря примерно в 6:40 утра. По сообщениям СМИ Японии, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны страны.

Одновременно посол Северной Кореи в ООН Ким Сун во время выступления в Нью-Йорке заявил, что США должны отказаться от своей «враждебной политики» в отношении Пхеньяна.

[Ким Сун, посол Северной Кореи в ООН]:

«Мы нашли способ существования перед лицом враждебной политики США и накопили богатый опыт. Мы продолжим следить за развитием политики США в отношении КНДР».

В свою очередь Госдепартамент США осудил запуск ракеты и призвал Пхеньян к диалогу. Сделали заявления также Япония и Южная Корея.

[Пу Сон Чан, пресс-секретарь Министерства обороны Южной Кореи]:

«Мы считаем запуск ракеты достойным сожаления в то время, когда нам срочно необходимо стабилизировать ситуацию на Корейском полуострове». [Ёсихидэ Суга, премьер-министр Японии]:

«Японское правительство будет ещё внимательнее следить за ситуацией и вести наблюдение. Во всяком случае, сейчас мы анализируем ситуацию с запуском».

15 сентября Северная Корея испытала две ракеты малой дальности, запустив их тоже в сторону Японского моря. А за несколько дней до этого она запустила крылатую ракету нового типа.

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