Южная Корея отменяет ограничения и вводит сертификаты вакцинации
Владелец диско-бара в Сеуле наконец снова может зажечь огни и включить громкую музыку. После полугода карантина..
Дата загрузки: 2021-11-02
[Хон Ван Ки, владелец диско-бара]:
«Вчера ночью я не мог заснуть. Волновался. Но я рад, что могу снова вести бизнес. Я беспокоюсь лишь об одном: что если мне снова придётся закрыться по причине роста заболеваемости?»
В Южной Корее ввели новые меры, которые позволяют не пережидать пандемию по домам, а жить вместе с коронавирусом. В стране ослабили ряд ограничений. Одновременно ввели сертификаты вакцинации в таких заведениях, как спортзалы, сауны, бары и дискотеки.
[Ю Моу Сок, сотрудница диско-бара]:
«Я чувствую себя увереннее при общении с клиентами благодаря сертификатам вакцинации. Все привиты, поэтому не навредят другим».
Сегодня в стране полностью вакцинировано более 75% населения. К февралю страна намерена отменить вообще все ограничения.
[Пак Хё Ан, сотрудница Министерства здравоохранения]:
«Сегодня мы делаем шаг в сторону возвращения к нормальной жизни. Но по этому пути мы ещё ни разу не проходили».
Кроме того, сняли ограничение на время работы для ресторанов и кафе, а также разрешили проводить открытые спортивные мероприятия. В спортзалах разрешили мыться на месте.
[посетительница спортзала]:
«Больших изменений нет. В спортзале уже можно принимать душ. Я немного волнуюсь, но, думаю, это способ вернуться к нормальной жизни».
[посетитель спортзала]:
«Многим людям сказали, что им нельзя вкалывать вторую дозу из-за побочных эффектов, и теперь они не могут ходить в спортзал».
С июля в Южной Корее продолжается четвёртая волна пандемии. И хотя здесь полного локдауна так и не вводили, действовали жёсткие нормы на массовые собрания и социальную дистанцию.
При населении более 50 миллионов человек с начала пандемии здесь зафиксировали менее 3000 смертей от COVID.
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