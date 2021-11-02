Южная Корея отменяет ограничения и вводит сертификаты вакцинации

Владелец диско-бара в Сеуле наконец снова может зажечь огни и включить громкую музыку. После полугода карантина..

[Хон Ван Ки, владелец диско-бара]:

«Вчера ночью я не мог заснуть. Волновался. Но я рад, что могу снова вести бизнес. Я беспокоюсь лишь об одном: что если мне снова придётся закрыться по причине роста заболеваемости?»

Владелец диско-бара в Сеуле наконец снова может зажечь огни и включить громкую музыку. После полугода карантина он возвращается к работе.

В Южной Корее ввели новые меры, которые позволяют не пережидать пандемию по домам, а жить вместе с коронавирусом. В стране ослабили ряд ограничений. Одновременно ввели сертификаты вакцинации в таких заведениях, как спортзалы, сауны, бары и дискотеки.

[Ю Моу Сок, сотрудница диско-бара]:

«Я чувствую себя увереннее при общении с клиентами благодаря сертификатам вакцинации. Все привиты, поэтому не навредят другим».

Сегодня в стране полностью вакцинировано более 75% населения. К февралю страна намерена отменить вообще все ограничения.

[Пак Хё Ан, сотрудница Министерства здравоохранения]:

«Сегодня мы делаем шаг в сторону возвращения к нормальной жизни. Но по этому пути мы ещё ни разу не проходили».

Кроме того, сняли ограничение на время работы для ресторанов и кафе, а также разрешили проводить открытые спортивные мероприятия. В спортзалах разрешили мыться на месте.

[посетительница спортзала]:

«Больших изменений нет. В спортзале уже можно принимать душ. Я немного волнуюсь, но, думаю, это способ вернуться к нормальной жизни». [посетитель спортзала]:

«Многим людям сказали, что им нельзя вкалывать вторую дозу из-за побочных эффектов, и теперь они не могут ходить в спортзал».

С июля в Южной Корее продолжается четвёртая волна пандемии. И хотя здесь полного локдауна так и не вводили, действовали жёсткие нормы на массовые собрания и социальную дистанцию.

При населении более 50 миллионов человек с начала пандемии здесь зафиксировали менее 3000 смертей от COVID.

Короткая ссылка на эту страницу: