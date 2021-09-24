Зарядки для IPhone и Android в ЕС могут стать одинаковыми

Надоело искать отдельную зарядку для айфона и андроида? В Евросоюзе, возможно, эту проблему скоро решат. Еврокомиссия..

Надоело искать отдельную зарядку для айфона и андроида? В Евросоюзе, возможно, эту проблему скоро решат. Еврокомиссия предложила утвердить единое зарядное устройство для всех гаджетов. И это будет USB.

Если решение утвердят, то все мобильные телефоны, планшеты, наушники, камеры, портативные колонки, видеоприставки и так далее должны будут выпускаться с одинаковым разъёмом. Кроме того, зарядки будут продаваться отдельно, а не в комплекте с устройством.

[Тьерри Бретон, еврокомиссар по внутреннему рынку]:

«Когда я уезжаю за границу, у меня всегда с собой два зарядных устройства. Давайте называть вещи своими именами – это хлопотно. Поэтому мы пытаемся решить эту проблему».

Мера больше всего затронет компанию Apple. Ей придётся адаптироваться. Она уже заявила, что регулирование подавит инновации и нанесёт ущерб потребителям.

Раньше почти для всех мобильных устройств нужна была отдельная зарядка. Теперь их виды удалось сократить с 30 до трёх. Однако В ЕС говорят, что спор между Apple и Android по-прежнему решить не удаётся.

Мнения пользователей разделились.

[житель Брюсселя]:

«Хорошая идея, чтобы у всех был один и тот же кабель. Меньше проблем. Иногда мы работаем с друзьями, и у одного из них есть зарядка Samsung, а у другого – Apple. Становится сложно одолжить зарядные устройства». [житель Брюсселя]:

«Продавая собственные продукты с собственной зарядкой, Apple зарабатывает большие деньги. Так что я полностью согласен с тем, что зарядка должна быть универсальной везде: в автомобилях, на компьютерах и так далее. Да здравствует USB!» [жительница Брюсселя]:

«Думаю, Apple имеет право иметь свои собственные кабели. Я полностью согласна с компанией. Нет смысла что-то менять. У Apple свои зарядки, совсем не удивительно, что они отличаются от Android».

Чтобы решение вступило в силу, его сначала должны утвердить страны-члены ЕС и Европарламент. Потом у компаний будет два года на адаптацию.

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