Южная и Северная Корея восстановили горячую линию

В понедельник Северная Корея восстановила прерванную горячую линию с Югом. Одновременно она призвала Сеул активнее укреплять..

В понедельник Северная Корея восстановила прерванную горячую линию с Югом. Одновременно она призвала Сеул активнее укреплять с ней отношения.

«Зелёный» свет этому каналу связи дал на прошлой неделе лидер КНДР Ким Чен Ын. В начале августа он же приостановил его работу в знак протеста против совместных военных учений США и Южной Кореи.

Страны буду связываться как и раньше – дважды в день.

[чиновник Министерства унификации Южной Кореи]:

«Я надеюсь, что межкорейские отношения с началом нового этапа и восстановлением горячих линий улучшатся».

Горячая линия защищает от неожиданных военных столкновений между соседями. Ожидается, что она снизит военную напряжённость на Корейском полуострове.

Северная Корея за последние недели провела несколько ракетных испытаний. Среди прочего она запустила невиданную ранее сверхзвуковую ракету и зенитный снаряд.

Пхеньян утверждает, что эти испытания, как и другие, должны укрепить его оборонные возможности. С другой стороны они показывают, что изолированная страна продолжает разрабатывать более современное ядерное оружие, поскольку переговоры с США о денуклеаризации зашли в тупик.

В свою очередь администрация Байдена заявила, что не имеет враждебных намерений по отношению к Северной Корее, и призвала Пхеньян возобновить переговоры.

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