Wi-Fi с фонарных столбов: какой будет новая столица Египта

В новой столице Египта рядом с Каиром жители будут использовать смарт-карты и приложения, чтобы открывать двери..

В новой столице Египта рядом с Каиром жители будут использовать смарт-карты и приложения, чтобы открывать двери и совершать платежи. А в интернет можно будет заходить через общедоступный Wi-Fi, раздаваемый с фонарных столбов.

В городе также будет установлена сеть из 6000 камер. С их помощью будут следить за пешеходами, машинами, регулировать движение и узнавать о подозрительной активности.

[Мохамед Халил, глава технологического бюро]:

«Мы хотим, чтобы наши жители установили мобильное приложение новой столицы и управляли своей жизнью через телефон».

Создатели «умного города» надеются решить проблемы, которые сегодня есть в Каире. Это плохая инфраструктура и телефонная связь, высокая плотность населения и многочасовые очереди в государственных учреждениях.

[Мохамед Халил, глава технологического бюро]:

«У нас самые передовые приложения, например, для расследования преступлений. Предположим, что-то произошло, и нам нужно найти фургон определённого цвета. Мы быстро сможем его найти, поскольку сразу будем знать о нём всё. Наши камеры – это не просто камеры слежения. Это охранники, которые всё видят».

Город строят с нуля посреди пустыни. В «Новой административной столице» будет жить 6,5 миллионов человек. Для первых госслужащих она откроется уже в конце года.

Некоторые египтяне считают, что новую столицу создают лишь для элиты, поскольку большинство людей не смогут позволить себе купить там жильё. Другие считают, что технологический подъём давно назрел.

[Тарек Хабиб, житель Египта]:

«Во-первых, можно будет сэкономить время и силы. Можно будет избежать рутины, бумажной работы, ведения архивов. Всё будет современным. Я видел такое в Европе ещё в 90-х годах. Всё это будет полезно для граждан».

С другой стороны возникает много опасений. Некоторые считают, что системы слежения и камеры будут нарушать приватность граждан и помогут установить тотальный контроль.

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