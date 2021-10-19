Северная Корея запустила ещё две баллистические ракеты

Северная Корея 19 октября запустила ещё две баллистические ракеты. Эту информацию подтвердили Министерство обороны Южной Кореи..

[Фумио Кисида, премьер-министр Японии]:«Северная Корея только что запустила две баллистические ракеты. Очень досадно, что страна с прошлого месяца продолжает их запускать».

Северная Корея 19 октября запустила ещё две баллистические ракеты. Эту информацию подтвердили Министерство обороны Южной Кореи и разведка Японии.

Снаряды зафиксировали около 10 утра по местному времени. Их выпустили в сторону Японского моря из города Синпхо.

Премьер-министр Японии обещает обеспечить безопасность воздушного транспорта и судов, а также собрать больше информации.

[Фумио Кисида, премьер-министр Японии]:

«Я бы не гадал, какие цели преследует Северная Корея. Но, думаю, нужно продолжать оценивать ситуацию и собирать данные».

В свою очередь специальный посланник США в Северной Корее вновь призвал Пхеньян к диалогу.

Между тем, главы разведок США, Южной Кореи и Японии должны встретиться в Сеуле, чтобы обсудить противостояние с Северной Кореей, а также ряд других вопросов.

В городе открылась Международная аэрокосмическая и оборонная выставка – крупнейшая в своём роде для Южной Кореи. На ней представлены истребители нового поколения, боевые вертолеты, дроны и другое современное оружие.

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