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Северная Корея запустила ещё две баллистические ракеты

Северная Корея запустила ещё две баллистические ракеты

Северная Корея 19 октября запустила ещё две баллистические ракеты. Эту информацию подтвердили Министерство обороны Южной Кореи..

Дата загрузки: 2021-10-19

Северная Корея 19 октября запустила ещё две баллистические ракеты. Эту информацию подтвердили Министерство обороны Южной Кореи и разведка Японии.

[Фумио Кисида, премьер-министр Японии]:«Северная Корея только что запустила две баллистические ракеты. Очень досадно, что страна с прошлого месяца продолжает их запускать».

Снаряды зафиксировали около 10 утра по местному времени. Их выпустили в сторону Японского моря из города Синпхо.

Премьер-министр Японии обещает обеспечить безопасность воздушного транспорта и судов, а также собрать больше информации.

[Фумио Кисида, премьер-министр Японии]:
«Я бы не гадал, какие цели преследует Северная Корея. Но, думаю, нужно продолжать оценивать ситуацию и собирать данные».

В свою очередь специальный посланник США в Северной Корее вновь призвал Пхеньян к диалогу.

Между тем, главы разведок США, Южной Кореи и Японии должны встретиться в Сеуле, чтобы обсудить противостояние с Северной Кореей, а также ряд других вопросов.

В городе открылась Международная аэрокосмическая и оборонная выставка – крупнейшая в своём роде для Южной Кореи. На ней представлены истребители нового поколения, боевые вертолеты, дроны и другое современное оружие.
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