Северная Корея снова испытала ракету

Не прошло и двух дней, как Северная Корея запустила ещё две ракеты. Они вылетели в среду..

Не прошло и двух дней, как Северная Корея запустила ещё две ракеты. Они вылетели в среду утром с её восточного побережья.

Об этом сообщила разведка Южной Кореи. По её данным, неопознанные баллистические снаряды упали в море у восточного побережья Корейского полуострова.

Индо-Тихоокеанское командование американских вооруженных сил заявило, что запуск ракеты не угрожал безопасности военных США или их союзников.

Ранее в выходные Пхеньян испытал ракету большой дальности, которая способна переносить ядерную боеголовку. По крайней мере, так заявили на государственном телеканале КНДР.

Это было первое испытание для Северной Кореи с марта. Оно прошло на фоне саммита в Токио, который организовали Южная Корея, Япония и США.

[Ёсихидэ Суга, премьер-министр Японии]:

«Запуск возможной баллистической ракеты представляет собой возмутительную угрозу миру и безопасности нашей страны и региона».

Поступили сообщения, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал Китай помочь возобновить диалог с КНДР. Последняя встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в 2019 году завершилась раньше и без соглашения. В то время Вашингтон требовал от северокорейского лидера избавиться от ядерного арсенала в обмен на ослабление санкций.

Короткая ссылка на эту страницу: