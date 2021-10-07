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Как выживший конь развеселил кузнеца. Смешное видео

Как выживший конь развеселил кузнеца. Смешное видео
Как выживший конь развеселил кузнеца. Смешное видео

Жеребёнок Джек родился с нарушением строения носовой полости в конюшне во Флориде. Сначала ветеринар решил, что лучше Джека усыпить, поскольку он не сможет есть самостоятельно. Поговорив с ветеринаром, работники конюшни нашли другое решение.

Джека стали кормить из бутылочки. Когда жеребёнку исполнилось четыре месяца, ему успешно сделали операцию. Теперь Джек – взрослый конь, который участвует в программе для детей с особыми потребностями.

Однажды Джек захромал. К нему на помощь пришёл кузнец. Как конь выразила свою признательность кузнецу, смотрите на видео.

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