Телеканал NTD

На какие трюки идут белки и бурундуки ради еды. Забавное видео.

На какие трюки идут белки и бурундуки ради еды. Забавное видео.
На какие трюки идут белки и бурундуки ради еды. Забавное видео.

Белки и бурундуки любят полакомиться птичьим кормом. Чтобы добраться до еды, грызуны ломают пластиковые и деревянные птичьи кормушки.
Некоторые любители птиц придумывают хитрые приспособления, чтобы отвадить непрошенных гостей.
Но белки ради еды готовы на невероятные трюки. Получится ли у неё добраться до птичьего корма? Cмотрите видео.

Бурундуки любят орехи, ягоды и улиток. Корм для птиц им тоже подходит. Сможет ли бурундук прыгнуть на птичью кормушку? Смотрите видео.

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