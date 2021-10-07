Цены на энергию в ЕС и Великобритании взлетели до рекордного максимума

Потребители энергии в Европейском Союзе и Соединённом Королевстве сталкиваются с рекордно высокими ценами на газ и..

Потребители энергии в Европейском Союзе и Соединённом Королевстве сталкиваются с рекордно высокими ценами на газ и электричество. Главная причина – сокращение запасов.

Газовые хранилища в Великобритании и ЕС сегодня заполнены на 76%. Это ниже среднего сезонного показателя в 90%.

Дефицит частично объясняют внезапным увеличением глобального спроса на энергию, поскольку мировая экономика восстанавливается после пандемии COVID-19.

В ответ на растущую нехватку запасов рынки по всей Европе пытаются ограничить спрос и сохранить запасы за счёт повышения цен для потребителей.

Опасения растут также из-за ухудшения отношений между Европой и Россией.

Российский «Газпром» обеспечивает 35% всех поставок в Европу. Но ЕС заявляет, что компания делает недостаточно для сокращения дефицита и роста цен в регионе. Сам энергетический гигант говорит, что выполняет все свои обязательства.

Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Европа совершила ошибку, сократив долю долгосрочных сделок в торговле природным газом и вместо этого перейдя на рынок с немедленной оплатой и поставкой, где цены выросли до рекордных высот.

[Владимир Путин, президент России]:

«Быстрое посткризисное восстановление экономики разогрело спрос на энергию. Во-вторых, в начале 2021 года во многих европейских государствах холодная зима привела к серьёзному снижению запасов природного газа в подземных хранилищах».

Эксперты прогнозируют, что цены на газ и электроэнергию в Европе, вероятно, останутся выше среднего до тех пор, пока запасы энергоносителей не пополнятся.

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