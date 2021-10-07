Собаки, кошки и куры: временный приют на острове Пальма спасает животных

Этот стаффордширский бультерьер во временном приюте днями напролёт терпеливо ждёт хозяйку. Мария торопится сюда, как только..

Этот стаффордширский бультерьер во временном приюте днями напролёт терпеливо ждёт хозяйку. Мария торопится сюда, как только освободится. Они живут на испанском острове Пальма, где с 19 сентября извергается вулкан Кумбре-Вьеха.

Потоки лавы уничтожили более 1000 домов, более 6000 человек эвакуированы. Из опасной зоны хотят вывезти ещё 4000 жителей.

Мария забрала во временное жильё трёх своих собак, но там они не поладили. Питбуля пришлось отдать на попечение волонтёров.

[Мария Эрнандес, хозяйка собаки]:

«Мы навещаем её каждый день до и после работы. Бежим сюда, как только есть свободная минутка. Это очень печально, потому что мы не знаем, как долго всё продлится, а она – часть семьи».

Подобная судьба постигла десятки животных, которых хозяева просто не могут забрать с собой. Их спасает местное зоозащитное общество.

[Эсау Фумеро, глава общества защиты животных]:

«Некоторые люди потеряли всё, но забрали животных. Однако им негде их держать, поскольку большинство разместились в отелях, военных казармах или в общественных зданиях. Там нельзя жить с питомцами».

Волонтёры создали временный приют на школьной спортивной площадке. Здесь слышны лай, скулёж и кудахтанье. Общество защиты животных спасло уже 140 собак и более 70 кошек, попугаев, кур, коз и овец.

[Эсау Фумеро, глава общества защиты животных]:

«Нам звонят из военного подразделения по чрезвычайным ситуациям или полиции, и мы идём в дома, где оставили животных или где владельцы не успели забрать их. Обратно людей уже не пускают, а мы спасаем этих животных».

Волонтёры также ищут людей, которые могут взять собак и кошек на передержку. Владельцы поддерживают связь с временными хозяевами и постоянно навещают своих питомцев.

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