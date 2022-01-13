Киты играют с сап-бордистом. Уникальное видео

Фотограф Максимилиано Джонас из Аргентины снял с помощью дрона уникальные кадры, как южный кит играет с сап-бордистом.

Животное плавником слегка подталкивает доску, которая медленно двигается вперёд. Затем кит переворачивается огромным белым животом к верху. В посте в Instagram владелец видеоролика этот момент подписал так: «Как выглядит ваша собака, когда хочет поиграть? Вот так, только здесь намного больше!»

Затем появляется ещё один кит. Смотрите видео!



Южный кит весит от 50 до 80 тонн, длина тела до 18 метров.