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Как живётся воробью в семье. Забавное видео

Как живётся воробью в семье. Забавное видео
Скриншот The Dodo/Youtube
Как живётся воробью в семье. Забавное видео

Алесь и Яня из Словении подобрали птенца воробья. Они решили попытаться его спасти.


Они кормили желторотого малыша кошачьим кормом, добавляя банан, и держали в тепле в коробке из-под обуви. Птенца назвали Чиби. Он набирался сил и учился летать по комнате. Когда окреп и стал уверенно летать, Алесь и Яня решили выпустить птицу на волю. Они боялись выпускать Чиби в своём районе, где много кошек. Пара отвезла Чиби в сад к другу. Птица села им на плечо и затем взлетела на дерево.


Но через некоторое время Чиби вернулся домой. Они отвозили его в сад несколько раз, но он опять возвращался. Тогда они решили оставить птицу у себя. Теперь Чиби везде сопровождает Алеся и Яню. Он любит сидеть на рюкзаке или плече. Смотрите видео.

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