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Как супруги нашли алмаз

Как супруги нашли алмаз
Как супруги нашли алмаз

Супруги Майкл и Норин Вредберг посещали парк в Арканзасе в октябре этого года и сделали удивительную находку.
Пара поехала в государственный парк Crater of Diamonds («Кратер алмазов»), в котором посетители могут искать алмазы и, если найдут, можно оставить их себе. Через 40 минут исследования местности Норин нашла в земле сверкающий камень. Женщина сначала не поняла, что это такое. «Он был чистым и блестящим», – рассказала она.


Искатели сокровищ отнесли находку в «Центр алмазных открытий парка». Им сказали, что это жёлтый бриллиант весом 4,38 карата. По словам сотрудника парка, условия для поиска драгоценного камня были идеальными: недавно прошёл дождь, и почва была рыхлой.
Супруги ещё не решили, что делать с драгоценным камнем, но дали ему имя любимой кошки Люси.

Камень супругов Вредберг пока самый крупный из найденных в этом году в парке. Посетители Crater of Diamonds ищут алмазы на размытой поверхности древнего алмазоносного вулканического кратера. Это единственное в мире алмазоносное место, доступное для посетителей. В районе поиска расположены исторические постройки и горное оборудование. Инструменты для добычи алмазов можно арендовать или купить.

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