Как супруги нашли алмаз

Супруги Майкл и Норин Вредберг посещали парк в Арканзасе в октябре этого года и сделали удивительную находку.

Пара поехала в государственный парк Crater of Diamonds («Кратер алмазов»), в котором посетители могут искать алмазы и, если найдут, можно оставить их себе. Через 40 минут исследования местности Норин нашла в земле сверкающий камень. Женщина сначала не поняла, что это такое. «Он был чистым и блестящим», – рассказала она.

A California woman found a 4.38-carat yellow diamond sitting on top of the ground within an hour of searching at Crater of Diamonds State Park last week. https://t.co/PgxC6lJsAE pic.twitter.com/N060ekwWPR

— Heath Higgs (@heath_higgs) September 30, 2021