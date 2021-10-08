Как супруги нашли алмаз

Супруги Майкл и Норин Вредберг посещали парк в Арканзасе в октябре этого года и сделали удивительную находку.
Пара поехала в государственный парк Crater of Diamonds («Кратер алмазов»), в котором посетители могут искать алмазы и, если найдут, можно оставить их себе. Через 40 минут исследования местности Норин нашла в земле сверкающий камень. Женщина сначала не поняла, что это такое. «Он был чистым и блестящим», – рассказала она.
A California woman found a 4.38-carat yellow diamond sitting on top of the ground within an hour of searching at Crater of Diamonds State Park last week. https://t.co/PgxC6lJsAE pic.twitter.com/N060ekwWPR
— Heath Higgs (@heath_higgs) September 30, 2021
Искатели сокровищ отнесли находку в «Центр алмазных открытий парка». Им сказали, что это жёлтый бриллиант весом 4,38 карата. По словам сотрудника парка, условия для поиска драгоценного камня были идеальными: недавно прошёл дождь, и почва была рыхлой.
Супруги ещё не решили, что делать с драгоценным камнем, но дали ему имя любимой кошки Люси.
Камень супругов Вредберг пока самый крупный из найденных в этом году в парке. Посетители Crater of Diamonds ищут алмазы на размытой поверхности древнего алмазоносного вулканического кратера. Это единственное в мире алмазоносное место, доступное для посетителей. В районе поиска расположены исторические постройки и горное оборудование. Инструменты для добычи алмазов можно арендовать или купить.