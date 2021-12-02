Трогательная встреча отца и сына. Из-за пандемии малайзиец Мохаммад не видел свою семью последние два года...

Малазийца два года не пускали к жене и сыну из-за пандемии

[Мохаммад Фарис Абдулла, 37-летний житель Малайзии]:

«Я удивился… Он так вырос. У него такая большая нога. Сложно подобрать слова. Но его ножка выросла».

Трогательная встреча отца и сына. Из-за пандемии малайзиец Мохаммад не видел свою семью последние два года.

До пандемии Мохаммад каждый день ездил на работу из Малайзии в Сингапур. Но в марте 2020 года страны закрыли границы. Он оказался отрезанным от семьи и без определённого места жительства.

[Мохаммад Фарис Абдулла, 37-летний житель Малайзии]:

«Дорога у меня занимала 30 минут на автомобиле. Я ездил к жене и сыну в город Джохор-Бару. Но из-за пограничных ограничений я застрял в Сингапуре на два года. Каждый день я спал тут. Через шесть-семь месяцев я вообще забыл, как выглядит мой дом. Чувствую, как будто 10 лет провёл в тюрьме и наконец могу увидеть сына и семью».

Когда Малайзия и Сингапур разрешили воздушные и наземные путешествия для вакцинированных пассажиров, Мохаммад сразу отправился домой.

Эту запись он сделал 29 ноября.

[Мохаммад Фарис Абдулла, 37-летний житель Малайзии]:

«Привет. Я на первом рейсе для вакцинированных до Куала-Лумпура. Прилечу примерно через 30 минут. Я очень рад, что смогу быть вместе с женой и сыном, спустя два года. Я очень рад и немного переживаю».

Когда Мохаммад в последний раз видел сына, тому было четыре года.

[Мухаммад Ишак ибн Мохаммад Фарис, сын малазийца]:

«Я рад. Я очень скучал по папе и я рад, что папа здесь». [Мохаммад Фарис Абдулла, 37-летний житель Малайзии]:

«Тебе нравится? Ты рад, что я вернулся домой?» [Мухаммад Ишак ибн Мохаммад Фарис, сын малазийца]:

«Да, я рад». [Мохаммад Фарис Абдулла, 37-летний житель Малайзии]:

«Позволишь мне завтра поехать на работу?» [Мухаммад Ишак ибн Мохаммад Фарис, сын малазийца]:

«Нет. (Отец: Почему?) Я боюсь, что буду скучать по папе».

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