Малазийца два года не пускали к жене и сыну из-за пандемии

Трогательная встреча отца и сына. Из-за пандемии малайзиец Мохаммад не видел свою семью последние два года...
Дата загрузки: 2021-12-02
[Мохаммад Фарис Абдулла, 37-летний житель Малайзии]:
«Я удивился… Он так вырос. У него такая большая нога. Сложно подобрать слова. Но его ножка выросла».
До пандемии Мохаммад каждый день ездил на работу из Малайзии в Сингапур. Но в марте 2020 года страны закрыли границы. Он оказался отрезанным от семьи и без определённого места жительства.
[Мохаммад Фарис Абдулла, 37-летний житель Малайзии]:
«Дорога у меня занимала 30 минут на автомобиле. Я ездил к жене и сыну в город Джохор-Бару. Но из-за пограничных ограничений я застрял в Сингапуре на два года. Каждый день я спал тут. Через шесть-семь месяцев я вообще забыл, как выглядит мой дом. Чувствую, как будто 10 лет провёл в тюрьме и наконец могу увидеть сына и семью».
Когда Малайзия и Сингапур разрешили воздушные и наземные путешествия для вакцинированных пассажиров, Мохаммад сразу отправился домой.
Эту запись он сделал 29 ноября.
[Мохаммад Фарис Абдулла, 37-летний житель Малайзии]:
«Привет. Я на первом рейсе для вакцинированных до Куала-Лумпура. Прилечу примерно через 30 минут. Я очень рад, что смогу быть вместе с женой и сыном, спустя два года. Я очень рад и немного переживаю».
Когда Мохаммад в последний раз видел сына, тому было четыре года.
[Мухаммад Ишак ибн Мохаммад Фарис, сын малазийца]:
«Я рад. Я очень скучал по папе и я рад, что папа здесь».
[Мохаммад Фарис Абдулла, 37-летний житель Малайзии]:
«Тебе нравится? Ты рад, что я вернулся домой?»
[Мухаммад Ишак ибн Мохаммад Фарис, сын малазийца]:
«Да, я рад».
[Мохаммад Фарис Абдулла, 37-летний житель Малайзии]:
«Позволишь мне завтра поехать на работу?»
[Мухаммад Ишак ибн Мохаммад Фарис, сын малазийца]:
«Нет. (Отец: Почему?) Я боюсь, что буду скучать по папе».
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