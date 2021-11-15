В Бразилии нашли кости динозавров и надеются открыть новые виды
Огромную кость динозавра нашли в бразильском штате Мараньян. Палеонтологи полагают, что наткнулись на целое кладбище доисторических..
Дата загрузки: 2021-11-15
Огромную кость динозавра нашли в бразильском штате Мараньян. Палеонтологи полагают, что наткнулись на целое кладбище доисторических ящеров. Они рассчитывают открыть новые виды вымерших животных.
[Элвер Майерс, палеонтолог]:
«Бедренная кость – самая большая из тех, что мы нашли. Выкапывали её постепенно. Сначала показался небольшой кусок. И кость всё не кончалась и не кончалась. Удивительно. Мы и не думали, что она будет такой большой».
Раскопки начались в июне. Первую окаменелость нашли рабочие, которые прокладывают железную дорогу.
Учёные считают, что кости принадлежат ящерам из группы титанозавров. Они жили от 140 до 66 миллионов лет назад в меловой период.
Сейчас окаменелости изучают. Новые знания помогут понять, как происходил обмен веществ в организме таких гигантов.
Титанозавры вырастали до 30 метров в длину и могли весить больше 50 тонн. У них были длинные шеи и хвосты. Они питались растениями.
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