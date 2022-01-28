Возможно, он из космоса: редкий чёрный алмаз выставили на торги

«Энигма» или «Загадка» – так назвали этот чёрный алмаз, который будоражит умы учёных. Но этот экземпляр..

«Энигма» или «Загадка» – так назвали этот чёрный алмаз, который будоражит умы учёных. Но этот экземпляр весом 555,55 карата вряд ли попадёт в их руки. Его выставил на торги аукционный дом Sotheby’s. Лот находится в Беверли-Хиллз в США.

Эти редчайшие природные минералы известны как карбонадо.

[Эйрон Селестиан, сотрудник Музея естественной истории]:

«Их происхождение или формирование окутано тайной, поскольку на Земле их не так уж много. И это замечательный экземпляр, прекрасный образец этого типа алмазов».

Все известные карбонадо были найдены только в двух местах – в Бразилии и Центральноафриканской Республике. По мнению учёных, возраст большинства чёрных алмазов составляет от двух с половиной до трёх миллиардов лет.

Существует две гипотезы о происхождении карбонадо.

[Эйрон Селестиан, сотрудник Музея естественной истории]:

«Есть предположение, что, когда большой астероид упал на Землю, в месте удара из углерода образовались карбонадо. И есть гипотеза о том, что они появились в космосе, а затем упали на Землю».

Карбонадо не имеют ювелирной ценности и почти не пригодны для огранки. Они отражают свет только поверхностью и не сверкают, как бриллианты.

Об истории этого лота почти ничего неизвестно. Только то, что «Энигма» 20 лет была в коллекции нынешнего владельца. За редкий минерал рассчитывают выручить от четырёх до семи миллионов долларов.

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