Возможно, он из космоса: редкий чёрный алмаз выставили на торги

«Энигма» или «Загадка» – так назвали этот чёрный алмаз, который будоражит умы учёных. Но этот экземпляр..
Дата загрузки: 2022-01-28
Эти редчайшие природные минералы известны как карбонадо.
[Эйрон Селестиан, сотрудник Музея естественной истории]:
«Их происхождение или формирование окутано тайной, поскольку на Земле их не так уж много. И это замечательный экземпляр, прекрасный образец этого типа алмазов».
Все известные карбонадо были найдены только в двух местах – в Бразилии и Центральноафриканской Республике. По мнению учёных, возраст большинства чёрных алмазов составляет от двух с половиной до трёх миллиардов лет.
Существует две гипотезы о происхождении карбонадо.
[Эйрон Селестиан, сотрудник Музея естественной истории]:
«Есть предположение, что, когда большой астероид упал на Землю, в месте удара из углерода образовались карбонадо. И есть гипотеза о том, что они появились в космосе, а затем упали на Землю».
Карбонадо не имеют ювелирной ценности и почти не пригодны для огранки. Они отражают свет только поверхностью и не сверкают, как бриллианты.
Об истории этого лота почти ничего неизвестно. Только то, что «Энигма» 20 лет была в коллекции нынешнего владельца. За редкий минерал рассчитывают выручить от четырёх до семи миллионов долларов.
Короткая ссылка на эту страницу: