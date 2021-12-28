Редкого детёныша-альбиноса ягуарунди нашли в Колумбии

Этот хищный котёнок – редкое творение природы. Это детёныш-альбинос ягуарунди – кошки из рода пум. Его..

Этот хищный котёнок – редкое творение природы. Это детёныш-альбинос ягуарунди – кошки из рода пум. Его нашли в долине Абурра на северо-западе Колумбии. Малыша отвезли в зоопарк в Медельине.

Котёнку требовалась медицинская помощь. Сейчас о нём круглосуточно заботятся ветеринары. В дикую природу выпускать не будут.

[Карлос Мадрид, ветеринар]:

«Такие животные предрасположены к некоторым болезням. К тому же они не могут замаскироваться, поэтому их легко замечает добыча. Единственный выход для него – жить в зоопарке».

Ягуарунди – некрупные хищники. Охотятся на птиц, грызунов, рептилий и насекомых. Иногда едят бананы и виноград, а порой залезают на деревья за зелёным инжиром.

Эти дикие кошки обитают в Южной Америке, также водятся в Техасе и Аризоне. В Колумбии ягуарунди-альбиноса нашли впервые.

А это Индия. Здесь тоже обнаружили альбиноса – змею. Она приползла к дому в Джаджпуре. Хозяева вызвали волонтёра-спасателя. Змеелов поймал рептилию и увёз подальше от жилья людей.

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