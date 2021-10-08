Польша поставила свою Конституцию выше законов ЕС
Европейская комиссия обеспокоена решением польского Конституционного трибунала. Он постановил, что национальное право имеет приоритет над европейским...
Дата загрузки: 2021-10-08
Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс говорит, что в ближайшее время ЕС примет меры в отношении Польши.
[Дидье Рейндерс, еврокомиссар по вопросам юстиции]:
«Последние месяцы мы постоянно напоминали об основополагающих принципах права ЕС, которые существуют с самого начала. Это ядро Союза. Во-первых, постановления Европейского суда – обязательные для всех национальных судов. Во-вторых, право ЕС имеет приоритет над национальным законодательством. И, в-третьих, только Европейский суд обладает юрисдикцией выносить решение о том, противоречат ли законодательству ЕС действия учреждений ЕС».
Судебный спор между Польшей и ЕС продолжается уже несколько месяцев. Польские правительство и парламент пытались доказать, что решения Европейского суда часто противоречат местным законам.
При этом, как говорят в Варшаве, решение о верховенстве польской конституции никак не нарушит договоров о членстве Польши в ЕС. Польские власти также отмечают, что не стремятся добиться выхода из блока.
[Юлия Призылебска, глава Конституционного трибунала]:
«Органы Европейского Союза действуют за рамками полномочий, предоставленных Республикой Польша в договорах с ЕС, конституция не является высшим законом Республики Польша и страна не может функционировать как суверенное и демократическое государство».
В своём постановлении Конституционный трибунал также заявил, что имеет право проверять не только конституционность законодательства ЕС, но и постановления Европейского суда.
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