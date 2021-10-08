Польша поставила свою Конституцию выше законов ЕС

Европейская комиссия обеспокоена решением польского Конституционного трибунала. Он постановил, что национальное право имеет приоритет над европейским...

Европейская комиссия обеспокоена решением польского Конституционного трибунала. Он постановил, что национальное право имеет приоритет над европейским. Это решение оспорило ключевой принцип европейской интеграции, а также усугубило жаркий спор между Брюсселем и Варшавой.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс говорит, что в ближайшее время ЕС примет меры в отношении Польши.

[Дидье Рейндерс, еврокомиссар по вопросам юстиции]:

«Последние месяцы мы постоянно напоминали об основополагающих принципах права ЕС, которые существуют с самого начала. Это ядро Союза. Во-первых, постановления Европейского суда – обязательные для всех национальных судов. Во-вторых, право ЕС имеет приоритет над национальным законодательством. И, в-третьих, только Европейский суд обладает юрисдикцией выносить решение о том, противоречат ли законодательству ЕС действия учреждений ЕС».

Судебный спор между Польшей и ЕС продолжается уже несколько месяцев. Польские правительство и парламент пытались доказать, что решения Европейского суда часто противоречат местным законам.

При этом, как говорят в Варшаве, решение о верховенстве польской конституции никак не нарушит договоров о членстве Польши в ЕС. Польские власти также отмечают, что не стремятся добиться выхода из блока.

[Юлия Призылебска, глава Конституционного трибунала]:

«Органы Европейского Союза действуют за рамками полномочий, предоставленных Республикой Польша в договорах с ЕС, конституция не является высшим законом Республики Польша и страна не может функционировать как суверенное и демократическое государство».

В своём постановлении Конституционный трибунал также заявил, что имеет право проверять не только конституционность законодательства ЕС, но и постановления Европейского суда.

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