Роскошные сумки уйдут с молотка в Лондоне

Эти роскошные дизайнерские сумки скоро уйдут с молотка. Ожидается, что за некоторые из них удастся выручить..

Эти роскошные дизайнерские сумки скоро уйдут с молотка. Ожидается, что за некоторые из них удастся выручить более 100 тысяч долларов.

Аукционный дом Christie’s представил около 200 лотов. Среди самых ярких – разноцветные сумки французского производителя кожаных изделий Hermes. Его модели Birkin и Kelly стоят более 10 тысяч долларов каждая.

А возглавляет список эта сумка из кожи аллигатора. На ней изображён фасад магазина Hermes в Париже. Её выпустили в этом году ограниченным тиражом. Ориентировочная стоимость – от 108 до 135 тысяч долларов.

[Люсиль Андреани, представительница Christie’s]:

«Очень необычно видеть столько сумок одновременно, потому что, очевидно, в магазине вы не сможете увидеть столько моделей и цветов».

Среди других сумок Hermes вот эта модель c узором, выпущенная ограниченным тиражом. Будет стоить 80-108 тысяч долларов.

Есть также блестящая сумка тоже из кожи крокодила. Украшена 18-каратным золотом и фурнитурой из жёлтого сапфира. За неё планируют выручить от 67 до 94 тысяч долларов.

Кто же готов выложить целое состояние за такие сумки? В аукционном доме их называют не просто покупателями, а коллекционерами.

[Люсиль Андреани, представительница Christie’s]:

«Есть много женщин, которые носят эти сумки. Каждая из них хочет иметь уникальную сумку, отличную от других. У них уже есть свои коллекции. Они будут искать классические или очень специфические модели».

Среди других люксовых лотов – сумки от Louis Vuitton и Chanel.

Аукцион пройдёт 23 ноября.

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