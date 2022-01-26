Алоэ вера: как его применяют и как собирают в домашних условиях. Видео

Алоэ вера – распространённое комнатное растение. С древности известно во многих странах как чудо-растение. Его применяют в медицине для лечения ожирения и ожогов, дерматита, язв, астмы, диабета, акне и даже проказы.

Алоэ вера (Aloe barbadensis Miller) – это короткостебельный суккулент, который размножается через отростки. В дикой природе может вырастать до двух метров в высоту. Существует более 500 видов растения, 130 из которых растут в Африке. Оно встречается в субтропических районах по всему миру. Выращивать без хлопот его можно и дома.

Суккулентные листья алоэ вера растут прямо в розетке. Они имеют зубчатые края и состоят из трёх слоев. Внутренний слой – горький полупрозрачный гель, содержащий глюкоманнаны, аминокислоты, липиды, стерины и витамины. Горький жёлтый сок, содержащий антрахиноны и гликозиды, составляет средний слой. Наружный слой – кожура, служит защитной оболочкой, в которой синтезируются углеводы и белки.



Лечебные свойства алоэ вера

Гель алоэ вера более чем на 95% состоит из воды. Но в нём содержатся полезные ферменты и аминокислоты, которые помогают перевариванию и усвоению углеводов, белков и жиров. Некоторые ферменты, содержащиеся в геле алоэ вера, уничтожают свободные радикалы в организме человека.

На сегодняшний день в растении обнаружено не менее 160 незаменимых соединений. Лечебные свойства алоэ вера обусловлены сочетанием всех его составляющих.

Алоэ вера содержит железо, магний, кальций, хром, медь, марганец, калий, селен и цинк. Сбалансированное соотношение микроэлементов снижает риск рака и сердечных приступов.

Жёлтый сок из среднего слоя листа называется алоин – гликозил антрахинона. Он оказывает слабительное действие, усиливая перистальтику кишечника. Сок из цельных листьев также содержит алоин.

Применение

Алоэ традиционно используется для лечения кожных заболеваний, облысения и ран. Благодаря высокому содержанию воды, эфирных масел, ферментов и аминокислот оно эффективно при лечении экземы, аллергии и псориаза. Экстракты широко применяются в косметике: в увлажняющих средствах, мыле, лосьонах для сухой кожи. Исследования показывают, что экстракты растения могут осветлять пигментацию кожи и помогать при акне.

Сок алоэ содержат полисахариды и антрахиноны, которые улучшают работу кишечника. Он также снижает кислотность желудка и устраняет воспаления, избавляя от изжоги.

Алоэ вера – источник витаминов A, B1, B12, B2, C, E и фолиевой кислоты. Сок растения полезно добавлять в разные напитки. Благодаря содержанию цинка, магния, меди и железа поддерживает иммунитет.

Выращивание алоэ в домашних условиях

Несмотря на то, что существует широкий ассортимент продукции из алоэ, эксперты советуют употреблять экстракты растения непосредственно из него. Алоэ хорошо растёт в домашних условиях. Ему нужен солнечный свет. Поливать нужно после полного высыхания почвы.

Как собирать алоэ в домашних условиях

Выберите толстые, здоровые листья и срежьте их у основания острым ножом. Дайте соку алоэ стечь, поместив лист вертикально в стакан или другую ёмкость. Затем аккуратно срежьте кожицу острым ножом.

Полученную мякоть можно использовать в смузи или для лечения кожи. Можно разрезать на части и заморозить для последующего применения. Смотрите видео.

Перед применением желательно проконсультироваться с врачом, особенно для беременных.