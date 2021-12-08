Диадемы жены Наполеона I ушли с молотка в Лондоне

Две диадемы, которые предположительно принадлежали Жозефине де Богарне, ушли с молотка в Лондоне. Их продали за..

Две диадемы, которые предположительно принадлежали Жозефине де Богарне, ушли с молотка в Лондоне. Их продали за 760 тысяч долларов. Украшения супруги Наполеона I представляют собой два ювелирных гарнитура.

В первый входит золотая диадема с эмалью и 25-ю сердоликами с углублённым рельефом, выполненным в технике инталия. К диадеме прилагаются пара серёжек, украшение на пояс и гребень для волос.

[Кристиан Споффорт, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«На сердоликовых инталиях изображены античные персонажи. Эта символика была очень важна для Жозефины и Наполеона в тот период, когда они после падения монархии в конце XVIII века пытались найти свой новый классический стиль».

Гарнитур продали почти за 600 тысяч долларов. Это примерно в два раза больше стартовой цены.

Вторая золотая диадема украшена эмалью и пятью камеями. На них изображены головы древнегреческих божеств. Лот продали за 170 тысяч долларов.

Последние 150 лет эти драгоценности хранились в частной коллекции. Украшения изготовлены в начале XIX века и представляют собой тончайшую работу французских ювелиров. По словам специалистов, сейчас в мире аналогов таких изделий почти не осталось.

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