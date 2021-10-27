Наросты на деревьях получают вторую жизнь

Капы и сувели – это неказистые наросты на лиственных деревьях, чаще – берёзовых. Для Владимира Клемешова,..

[Владимир Клемешов, мастер резьбы по капу и сувелю]:

«Пришёл ко мне сувель такой – по форме напоминал сам лебедя, птицу какую-то. Как говорят художники, надо отсечь что-то лишнее, и получится то, что ты задумал».

Капы и сувели – это неказистые наросты на лиственных деревьях, чаще – берёзовых. Для Владимира Клемешова, мастера из Чудово Новгородской области, они драгоценный материал. Из них умелец делает изящные шкатулки. Но иногда приходится жертвовать рисунком ради формы.

У каждого нароста уникальная текстура, поэтому и каждое изделие неповторимо.

[Владимир Клемешов, мастер резьбы по капу и сувелю]:

«Вот эта красота вся получается именно из-за того, что он скрученный, свёрнутый, плохо режется, но красивый из-за того, что он скрученный».

Сувель обрабатывать трудно, он твёрже дуба. У мастера поначалу было много мозолей – сбивал руки в кровь. Но красота и ценность материала увлекала. Он прочный и долговечный. Такая древесина на 50-70 процентов крепче обычной.

[Владимир Клемешов, мастер резьбы по капу и сувелю]:

«Режется по сырому, он начинает потом сохнуть, трещать, тоже надо подойти к этому делу с умом. Некоторые варят тот же сувель в воде. Потом сушат».

Резьбой Владимир увлекается со школы. Но профессионально занялся этим лет десять назад.

Говорит, иногда нужно найти несколько наростов. К примеру, на этот самовар ушло пять сувелей. И делал его мастер четыре месяца: подбирал куски, похожие по цвету и текстуре. Чаю попить из такого самовара не удастся – это мини-бар.

Более 50 своих изделий мастер представил на выставке «Вторая жизнь дерева» в Доме народного творчества в Великом Новгороде.

[Александр Степанов, куратор выставки]:

«Не все наши мастера работают со скульптурой. В основном, из капа делают вазы, братины, то, что было распространено в XIV-XII веке. У Владимира Александровича какое-то своё индивидуальное направление в этом творчестве. Меня порадовали его скульптуры животных, письменные принадлежности, шкатулки».

Идей у мастера много, и материала хватает. Коряги несут ему даже друзья и родственники.

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