Керамические заплатки для тротуаров в Москве делает россиянин

[Иван Кравченко, керамист]:

«Как у любого нормального человека, в голове возникает идея: а что я могу сделать? Понятно, что я все дыры не залатаю, но, так как я художник-керамист, подумал: почему бы не привлечь к этой проблеме внимание таким образом – делать керамические вставки».

Дыры в московских тротуарах превращаются в маленькие произведения искусства. Их создаёт керамист Иван Кравченко. Свой проект называет «Заплатки для города». Говорит, что слишком много дыр остаётся после того, как с тротуаров убрали дорожные знаки или столбики.

Заплатки Иван делает по размеру дырок. Поэтому сначала переносит их изображение в реальном размере на бумагу. Готовую заплатку расписывает красками. Рисунки простые. Талантливым художником мастер себя не считает. Но сама идея уже нашла отклик среди москвичей.

[Иван Кравченко, керамист]:

«Очень приятно читать, когда вставишь новую заплатку, люди пишут: «Я её нашёл. Вот, пожалуйста, фотография». Кому-то это настроение поднимает, кого-то вдохновляет».

Иван родом из Иркутска. Свой проект начал три года назад именно там. Уже сделал и поставил примерно 70 заплаток.

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