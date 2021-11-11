Керамические заплатки для тротуаров в Москве делает россиянин
Дыры в московских тротуарах превращаются в маленькие произведения искусства. Их создаёт керамист Иван Кравченко. Свой проект..
Дата загрузки: 2021-11-11
[Иван Кравченко, керамист]:
«Как у любого нормального человека, в голове возникает идея: а что я могу сделать? Понятно, что я все дыры не залатаю, но, так как я художник-керамист, подумал: почему бы не привлечь к этой проблеме внимание таким образом – делать керамические вставки».
Заплатки Иван делает по размеру дырок. Поэтому сначала переносит их изображение в реальном размере на бумагу. Готовую заплатку расписывает красками. Рисунки простые. Талантливым художником мастер себя не считает. Но сама идея уже нашла отклик среди москвичей.
[Иван Кравченко, керамист]:
«Очень приятно читать, когда вставишь новую заплатку, люди пишут: «Я её нашёл. Вот, пожалуйста, фотография». Кому-то это настроение поднимает, кого-то вдохновляет».
Иван родом из Иркутска. Свой проект начал три года назад именно там. Уже сделал и поставил примерно 70 заплаток.
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