Жизнь на высохшем озере: дюны наступают

Когда-то здесь было одно из крупнейших озёр Западной Африки – Фагибин. Но сейчас оно полностью высохло...

Когда-то здесь было одно из крупнейших озёр Западной Африки – Фагибин.

Но сейчас оно полностью высохло. Теперь общины на севере Мали вынуждены защищать свои дома от наступающих песчаных дюн, а также придумывать новые способы заработка на иссушенной почве.

Всё началось с катастрофической засухи в 70-х годах прошлого века. С тех пор водоём постепенно высыхал, и в итоге своего традиционного уклада жизни лишилось более 200 тысяч человек.

Абдул когда-то был фермером. Теперь он скотовод.

[Абдул Хассан, житель Мали]:«Вся эта область была покрыта водой. Потом она начала отступать, а вокруг озера стали расти деревья. Потом и деревья стали пропадать, а на их месте люди выращивали урожай. Во время восстания сюда прибыли беженцы. Они уничтожили лес. Когда он исчез, начали наступать песчаные дюны».

Местные жители говорят, что сейчас фермеры и скотоводы ожесточённо конкурируют за оставшиеся плодородные земли и запасы воды. Из-за этого нередко вспыхивает насилие.

[Махамаду Усман, фермер]:«Собрав урожай, мы хотим его перевезти, но это опасно. Вот, например, женщины позади меня тоже в зоне риска. По дороге их маис могут украсть».

Многие покидают этот регион, поскольку заработать тут всё сложнее. Некоторые семьи живут за счёт того, что посылают их родственники из больших городов.

В деревне Бинтагунгу наступающие дюны уже поглотили школьный двор и повредили фундамент пустующего здания.

[Хама Абакрен, глава деревни]:«Эта школа почти на 400 учеников. 400… Это целое поколение. И это будет потерянное поколение, обречённое на бегство».

Климатологи прогнозируют, что на севере Мали погода будет становиться всё жарче. Принимались попытки восстановить озеро, чтобы снова вернуть в регион плодородные земли. Однако этому помешали военные конфликты, включая недавнее восстание исламистских боевиков.

Короткая ссылка на эту страницу: