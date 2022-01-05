«Великая зелёная стена»: как от пустыни ограждаются деревьями

Вот так защищаются от наступления пустыни. Африканские страны объединились в проекте под названием «Великая зелёная стена»...

Вот так защищаются от наступления пустыни. Африканские страны объединились в проекте под названием «Великая зелёная стена». Цель весьма амбициозная – высадить деревья на тонкой линии суши длиной более восьми тысяч километров. Это будет барьер, который протянется от востока до запада континента и остановит наступающие пески.

Проект начался в 2007 году. Сейчас к нему присоединилось более 20 стран, расположенных к югу от Сахары. Зелёный пояс должен быть готов к 2030 году.

Впрочем, природа не хочет сдаваться. Из-за засухи и повышения температуры миллионы посаженных деревьев засохли.

Это Мавритания. Здесь хорошо понимают важность проекта, ведь дома людей буквально исчезают под песчаными дюнами.

Жители этой деревни говорят, что дождей здесь не было около трёх лет. А чтобы посадить те же пальмовые деревья, нужна система ирригации.

[местный житель]:

«С 2018 года дождь стал очень редким явлением, и с тех пор в пальмовых рощах используют насосы».

Обезлесение – большая проблема для Мавритании. Деревья здесь вырубают ради древесины.

Впрочем, тут применяют и современные технологии. Например, строят умные системы колодцев и труб, которые работают на солнечной энергии.

Стоит отметить, что проект «Великая зелёная стена» выполнили всего на 4%. На оставшиеся 96% требуется примерно 43 миллиарда долларов. С их помощью деревья должны высадить на 100 миллионах гектаров территории.

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