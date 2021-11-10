Деревья времён мамонтов и динозавров: осень в Приморье

[Павел Остроградский, научный сотрудник дендрария]:

«Тогда здесь был скорее субтропический климат. У нас очень много видов растений с тех времён. Но если на Западе Ледниковый период, когда двигался, он достаточно далеко прошёл, то здесь на Дальнем Востоке ледников не было. Здесь слишком много сопок, слишком много хребтов по дороге с Севера на Юг».

Последние дни золотой осени в Приморье. Увидеть флору времён мамонтов и динозавров предлагают в уссурийском дендрарии.

Уникальное расположение: широта Крыма и Сочи с обилием солнечных дней и долгота Колымы с холодной снежной зимой, благодаря чему здесь выращивают редкие, краснокнижные виды. Например, лианы. Название этого вида – девичий виноград. Обычно покрывает приморские скалы, здесь же растёт в паре с маньчжурской липой.

[Павел Остроградский, научный сотрудник дендрария]:

«Как видите, она как бы врастает в дерево. Это не паразит. Она дереву не вредит. У неё много маленьких отростков в каждую трещину. На конце шарик. Всё, назад не вырвешь, просто приспособление жить на отвесных каменных скалах».

Поздней осенью украшением леса становится гамамелис Виргинский родом из Канады. Его светло-жёлтые цветы распускаются после первых холодов и остаются до первого снега.

[Павел Остроградский, научный сотрудник дендрария]:

«Сейчас осень, холодно. Вот он цветёт. А плоды из этих цветов будут на следующий год осенью созревать. Вот такая его особенность. Видите. У него уже листья засыхают, осыпаются, а цветы как раз цветут».

А это гинкго. Живое ископаемое. В Юрский период служил пищей для динозавров. Его веерообразные листья – сросшиеся иголки, ведь это дальний родственник хвойных – ели и сосны. Монахи Древнего Китая сажали его у храмов, считая символом мудрости и долголетия. В традиционной китайской медицине использовали для лечения депрессий и заживления ран.

[Павел Остроградский, научный сотрудник дендрария]:

«Возраст его – десятки тысяч лет происхождения. Довольно долго на земле оно считалось вымершим».

Уссурийский дендрарий – научная лаборатория под открытым небом и любимое место для прогулок жителей окрестных городов.

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