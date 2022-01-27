Сверкающая жизнь: Эли Сааб вдохнул в новую коллекцию яркие краски

Воздушные ткани, бисер, пайетки и тончайшая шёлковая вышивка. Яркие образы, созданные Эли Саабом, спустя два года..

Воздушные ткани, бисер, пайетки и тончайшая шёлковая вышивка. Яркие образы, созданные Эли Саабом, спустя два года возвращаются на парижский подиум.

Ливанский модельер перевернул страницу сложного периода, омрачённого пандемией и взрывом в порту Бейрута. Его новые творения – словно глоток свежего воздуха.

[Эли Сааб, дизайнер]:

«Я чувствовал, что мои клиенты ищут выход. Им нужны яркие, красочные, живые наряды. Я вижу, что те события повлияли на многих».

Кутюрная коллекция весна-лето 2022 посвящена Средиземноморью, которое объединило культуру стран трёх континентов.

[Эли Сааб, дизайнер]:

«Тот самый редкий случай, когда в нашей коллекции использованы такие насыщенные цвета. Они символ того, что жизнь прекрасна и сверкает, как эти оттенки – зелёный, розовый разных тонов и белый. Все эти цвета переливаются, как во сне».

Предыдущий показ Эли Сааба на Неделе моды в Париже прошёл в феврале 2020 года. Потом началась пандемия. На несколько месяцев были отменены свадьбы и различные церемонии. Модный бренд почти перестал получать заказы.

А в августе прогремели взрывы в порту Бейрута. Мастерские и дом ливанского дизайнера сильно пострадали.

[Эли Сааб, дизайнер]:

«Мы, ливанцы, всегда делаем так: если наступают трудные времена, то мы превращаем испытание во что-то хорошее. Мы утверждаем себя в жизни. В нас есть невероятная сила. Не знаю, есть ли ещё страна, которая при стольких проблемах всё равно идёт вперёд в поисках лучшей жизни».

Эли Сааб основал свой модный бренд в возрасте 18 лет в 1982 году. Сейчас одежду ливанского дизайнера продают в Бейруте, Лондоне и Париже. Его наряды любят и голливудские звёзды.

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