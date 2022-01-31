Во Флориде из-за похолодания с деревьев падают игуаны

Замёрзшие цитрусовые и падающие с деревьев игуаны. В американском штате Флорида зарегистрировали самое сильное похолодание за..

Замёрзшие цитрусовые и падающие с деревьев игуаны. В американском штате Флорида зарегистрировали самое сильное похолодание за последние 12 лет. Ночью температура понизилась до плюс трёх, а местами до ноля градусов Цельсия.

Между тем зерновые культуры не пострадали. Однако людей предупреждают, что на дороги могут падать игуаны. Обычно они спят на деревьях. На холоде игуаны падают в анабиозное состояние, не могут удержаться и падают. Впрочем, на солнце они отогреваются.

В субботу на Восточном побережье США началась снежная буря. Холодный воздух смешался с тёплым морским, из-за чего понизилось давление. Начались сильные ветры и обильные осадки. В прибрежных районах возможны наводнения. Такое явление метеорологи называют «взрывным циклоном».

На северо-востоке США впервые за последние несколько лет объявили штормовое предупреждение. Непогода коснулась и жителей Флориды. Однако синоптики обещают, что в ближайшее время потеплеет.

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