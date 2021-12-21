Мексиканцы разбивают пиньяты, уничтожая в себе пороки

Десятки ярких ленточек и долгие часы работы – и всё только для того, чтобы разбить всё..

[покупательница]:

«Изоляция закончилась, и мы рады собраться всей семьёй и хорошо провести время».

Десятки ярких ленточек и долгие часы работы – и всё только для того, чтобы разбить всё это палкой. Красочное изделие называется пиньятой. Разбивание пиньяты – неотъемлемый атрибут Рождества в Мексике.

Пиньяту делают из картона и папье-маше, потом основу украшают цветной бумагой. Внутри лежат конфеты. Сейчас пиньяты могут быть любой формы, но традиционная – с семью шипами. Они символизируют человеческие грехи – жадность, обжорство, лень, гордыню, зависть, гнев и похоть.

Разбивая пиньяту, человек словно борется с искушениями и уничтожает в себе пороки. А сладости – это награда от высших сил за правильно выбранный путь. Иногда разбивающему пиньяту завязывают глаза. Это напоминает о том, что в жизни надо опираться на безоговорочную веру.

[Мария де Лурдес Ортис, мастер по изготовлению пиньят]:

«В этом году после изоляции люди стали чаще выходить на улицу, они не сидят дома. Люди пересматривают свою жизнь и ценности, которых были лишены во время пандемии. Разбивая пиньяту, мы вместе переживаем минуты счастья и радости».

Точное происхождение традиции неизвестно. Некоторые считают, что прообразом пиньят стали китайские фонарики. В средние века о них узнали европейцы, а потом фонарики попали и в Мексику.

Другие говорят, что пиньяты делали ещё во времена ацтеков. Разбивая их, индейцы просили богов послать грозу и ливень.

Мастерские по изготовлению пиньят есть по всей Мексике. Чтобы сделать пиньяту вручную, нужно от семи до 14 дней.

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