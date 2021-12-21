Израиль из-за «омикрона» расширил список запретных стран для своих граждан

Израиль постепенно закрывает небо для своих граждан. Власти внесли ещё десять стран, включая США, в список..

Израиль постепенно закрывает небо для своих граждан. Власти внесли ещё десять стран, включая США, в список стран, запрещённых для поездок. Исключение делают только в особых случаях. Для иностранцев границы закрыты с конца ноября. Эти меры ввели из-за нового штамма «омикрон».

Теперь аэропорт Бен-Гуриона почти опустел.

[пассажир]:

«Я собираюсь лететь в Бельгию в Антверпен. Видя аэропорт, я очень расстроился. Людей нет, ресторан закрыт, здесь всё закрыто, и это выглядит не очень хорошо». [пассажир]:

«Правильно, что власти стараются предотвратить распространение COVID. А я лечу к семье, и мне повезло, что это ещё возможно. Думаю, через несколько дней вообще всё закроют». [пассажир]:

«По-моему, эти меры немного чрезмерны. Вероятно, нам придётся научиться несколько лет жить с этим вирусом, который будет мутировать. Неразумно закрывать страны каждый раз, когда появляется новый штамм».

Премьер-министр Израиля заявил, что страна выиграла немного времени благодаря ограничениям на поездки, однако сейчас ситуация меняется. По его словам, в ближайшие недели начнётся новая вспышка коронавируса.

По официальным данным, в Израиле выявили более 130 подтверждённых случаев омикрон-штамма и 300 предполагаемых.

Сейчас для израильтян под запретом многие европейские страны, а также – США, Турция, ОАЭ и 50 африканских государств. Те, кто возвращается оттуда, должны сдавать ПЦР-тесты и проходить карантин.

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