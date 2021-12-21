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В Антверпенском зоопарке родился редкий тапир

В Антверпенском зоопарке родился редкий тапир

Этот полосатый поросёнок скрашивает будни смотрителей Антверпенского зоопарка в Бельгии. Малыш родился в декабре. Это чепрачный..

Дата загрузки: 2021-12-21

В Антверпенском зоопарке родился редкий тапир

Этот полосатый поросёнок скрашивает будни смотрителей Антверпенского зоопарка в Бельгии. Малыш родился в декабре. Это чепрачный тапир родом из Азии. Вид считается редким и занесён в Красную книгу.

[Линн ван Стенворт, смотрительница]:
«У детёныша всё отлично. Он очень живой и игривый, всё время бегает и чувствует себя счастливым».

Маму малыша зовут Накаль, а отца – Баку. Так величают японского мифологического персонажа, в котором угадывается образ чепрачного тапира. У Накаль это уже четвёртый детёныш, но раньше рождались только самки, а теперь – самец.

Смотрители зоопарка предложат людям выбрать ему имя. Есть два варианта – Вайан и Вилли. Опрос пройдёт в Instagram.

Чепрачные тапиры – самые крупные представители семейства. Это скрытное ночное животное обитает в густых дождевых лесах. Такой образ жизни усложняет наблюдение за тапирами. Однако учёные уверены, что им угрожает исчезновение. Причина – в вырубке деревьев и сокращении мест обитания.

Тапиров легко приручать. Они прекрасно себя чувствуют в зоопарках и хорошо размножаются.
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