Мексиканцы встретили весну среди пирамид Теотиуакана

Десятки воздушных шаров поднимаются ввысь на фоне восходящего солнца. В древнем городе Теотиуакан в Мексике встречают..

[туристка]:

«Я приехала вместе с семьёй, чтобы зарядиться новой энергией и окунуться в лучи солнца, а потом начать всё с начала после трудных лет». [туристка]:

«Мы пришли зарядиться энергией, а также попросить мира во всём мире. Хочу, чтобы наступил покой».

Десятки воздушных шаров поднимаются ввысь на фоне восходящего солнца. В древнем городе Теотиуакан в Мексике встречают рассвет и приветствуют весну. Отпраздновать день весеннего равноденствия собрались сотни людей.

Теотиуакан – один из древнейших индейских городов доколумбовой Америки. Считается, что он сформировался ко II веку нашей эры. Теотиуакан также в эпоху своего расцвета был самым крупным индейским городом.

Многие коренные жители Мексики стараются встретить весеннее равноденствие именно здесь – среди древних и величественных пирамид. Они верят, что смогут наполниться энергией и добрыми мыслями на целый год.

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