Специальный конвой везёт горных бонго. Этих антилоп в дикой природе осталось менее сотни. Теперь в заповеднике..

Спасти бонго: в Африке спасают самых редких антилоп в мире

Специальный конвой везёт горных бонго. Этих антилоп в дикой природе осталось менее сотни. Теперь в заповеднике Маунт-Кения пытаются увеличить популяцию.

По данным Международного союза охраны природы, горный бонго входит в число видов, которые исчезают быстрее всего.

Обычно они живут в густых лесах Центральной Африки небольшими группами. У этих антилоп спиральные рога и белые полосы. В дикой природе они сегодня встречаются только в Кении.

А для этих антилоп в заповеднике выделили участок в 325 гектаров.

В 2004 году в центр разведения из разных зоопарков привезли 18 горных бонго, чтобы впоследствии выпустить. Однако их нужно было обучить тому, как выживать в дикой природе.

В итоге пять копытных выпустили в заповедник. Они будут находиться под наблюдением.

[Исаак Леколоол, ветеринар]:

«Эти животные были частично под опекой людей. Теперь их доставили в кенийский горный заповедник, чтобы попытаться вернуть в естественную среду».

При этом восстанавливать популяцию дорого и сложно.

Места обитания антилоп постоянно сокращаются из-за незаконной вырубки и растущего населения.

Пока люди по-прежнему поддерживают животных. Но постепенно будут делать это всё меньше.

До прибытия новичков в заповеднике уже было 63 горных бонго.

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