«Кошачий папа»: как иорданец спасает бездомных кошек

Этого жителя Аммана называют «кошачьим папой». Заид держит у себя дома кошек последние 19 лет. Сейчас..

[Заид Алгурбаджи, любитель кошек]:

«Честно говоря, они мне как дети. Их мать бросила их, когда им было пять дней отроду. Я кормил их из пипетки, вырастил их. Сейчас им два с половиной года».

Этого жителя Аммана называют «кошачьим папой». Заид держит у себя дома кошек последние 19 лет. Сейчас у него живут три кота.

Однако мужчина пошёл дальше. Заботится не только о своих кошках, но и о всех бездомных, которых встречает. В столице Иордании мало кто это делает, ещё и на регулярной основе.

[Заид Алгурбаджи, любитель кошек]:

«Я люблю кошек. У меня кошки последние 19 лет. Обычно люди не кормят бродячих кошек. А те, кто кормит, кто хочет помочь, обычно кормят их вредной едой – например, куриными костями. Им это вредно и может вызвать внутренне кровотечение».

Заид запустил свой проект. Он покупает кошачий корм и бесплатно оставляет мешки с ним в столичных магазинах и кафе. Так все желающие могут его взять и сами покормить бездомных кошек хорошей едой.

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