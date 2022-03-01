Вьетнамская пара потеряла 15 собак, но теперь даёт кров новым питомцам

Радость снова поселилась вместе с этими собаками в доме вьетнамских супругов. Примерно полгода назад они пережили..

Радость снова поселилась вместе с этими собаками в доме вьетнамских супругов. Примерно полгода назад они пережили настоящую трагедию.

Они жили в пригороде Хошимина с 15-ю спасёнными собаками. Из-за вспышки COVID решили переехать с ними в другую провинцию. В пути у пары обнаружили коронавирус и поместили на карантин. Через несколько часов власти усыпили всех собак, не уведомив владельцев.

Женщина узнала об этом из сообщений в Интернете.

[Нгуен Ти Эм, владелица собак]:

«Было так горько. Я много плакала, потому что тосковала по собакам. Муж утешил меня и сказал, что мы возьмём других щенков».

Эта история вызвала гнев многих вьетнамцев. Супруги получили письма со словами сочувствия. Некоторые даже пожертвовали им деньги.

Сейчас муж и жена снова живут в своём доме. Уже взяли под опеку семь собак.

[Фам Минь Хунг, владелец собак]:

«Прошло время, и стало полегче, потому что эти новые собаки находятся рядом со мной днём и ночью. Я вспоминаю времена, когда играл с предыдущими питомцами. Эти собаки – наша радость и утешение». [Нгуен Ти Эм, владелица собак]:

«Если будет угроза, спрячемся в джунглях, чтобы спасти собак. Я их не брошу, не позволю убить, потому что второй раз не переживу такое горе».

Супруги содержат собак на заработанные деньги. Они спасают брошенных животных или тех, кому угрожает усыпление. Также забирают домой четвероногих, которые нуждаются в лечении.

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