Не по зубам: как три льва пытались съесть черепаху

Чистую победу в битве за жизнь одержала черепаха на западе Индии. Её попытались съесть три льва...
Дата загрузки: 2022-02-24
Он рассказывает, что сначала на черепаху позарился один лев. Рептилия сразу спряталась в панцирь. Попытки раздавить или раскусить его ничего не дали. Потом свои силы попробовали ещё два льва, которые до этого наблюдали со стороны.
Они также пытались раскусить панцирь и ударяли по нему лапой. Но соперник оказался не по зубам.
[Мохан Рам, лесничий]:
«Они не смогли раскусить панцирь и решили с ним поиграть. Думаю, так они хотели компенсировать неудачу. Вспоминаю эту сцену с улыбкой. Это было великолепно».
Хищные кошки ещё некоторое время играли с упрямой черепахой. Когда надоело, ушли. А рептилия, почувствовав безопасность, вернулась в водоём.
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