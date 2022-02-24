Чистую победу в битве за жизнь одержала черепаха на западе Индии. Её попытались съесть три льва...

Не по зубам: как три льва пытались съесть черепаху

Чистую победу в битве за жизнь одержала черепаха на западе Индии. Её попытались съесть три льва. Эту уникальную сцену снял на видео местный лесничий.

Он рассказывает, что сначала на черепаху позарился один лев. Рептилия сразу спряталась в панцирь. Попытки раздавить или раскусить его ничего не дали. Потом свои силы попробовали ещё два льва, которые до этого наблюдали со стороны.

Они также пытались раскусить панцирь и ударяли по нему лапой. Но соперник оказался не по зубам.

[Мохан Рам, лесничий]:

«Они не смогли раскусить панцирь и решили с ним поиграть. Думаю, так они хотели компенсировать неудачу. Вспоминаю эту сцену с улыбкой. Это было великолепно».

Хищные кошки ещё некоторое время играли с упрямой черепахой. Когда надоело, ушли. А рептилия, почувствовав безопасность, вернулась в водоём.

Короткая ссылка на эту страницу: