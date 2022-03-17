В Мехико нашли 500-летний алтарь ацтеков, усыпанный морскими звёздами

Новую тайну раскрыл комплекс культовых построек Темпло Майор перед мексиканскими археологами. Они нашли алтарь ацтеков, украшенный..
Дата загрузки: 2022-03-17
[Мигель Баэс Перес, археолог]:
«В общей сложности там 164 морские звезды. Раньше мы не находили алтарей с таким большим количеством морских звёзд».
Археологи полагают, что для украшения этого алтаря ацтеки использовали беспозвоночных, известных как шоколадные морские звёзды. Рядом с культовым сооружением также нашли кости ягуара. По мнению учёных, здесь совершали жертвоприношения во время войны.
[Мигель Баэс Перес, археолог]:
«Это, на самом деле, интересно, поскольку, если задуматься, то (шоколадная морская звезда) похожа на шкуру ягуара. Она оранжевая с тёмными пятнами. Видимо, поэтому и выбрали этот вид».
Археологи также нашли много морских ракушек и другие окаменелости.
Темпло Майор был построен в первой половине XIV века. Через 200 лет испанцы разрушили большую часть комплекса. Руины ацтекских храмов находятся на территории современного Мехико.
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