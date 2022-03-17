В Мехико нашли 500-летний алтарь ацтеков, усыпанный морскими звёздами

[Мигель Баэс Перес, археолог]:

«В общей сложности там 164 морские звезды. Раньше мы не находили алтарей с таким большим количеством морских звёзд».

Новую тайну раскрыл комплекс культовых построек Темпло Майор перед мексиканскими археологами. Они нашли алтарь ацтеков, украшенный морскими звёздами. Предположительно, он был построен 500 лет назад.

Археологи полагают, что для украшения этого алтаря ацтеки использовали беспозвоночных, известных как шоколадные морские звёзды. Рядом с культовым сооружением также нашли кости ягуара. По мнению учёных, здесь совершали жертвоприношения во время войны.

[Мигель Баэс Перес, археолог]:

«Это, на самом деле, интересно, поскольку, если задуматься, то (шоколадная морская звезда) похожа на шкуру ягуара. Она оранжевая с тёмными пятнами. Видимо, поэтому и выбрали этот вид».

Археологи также нашли много морских ракушек и другие окаменелости.

Темпло Майор был построен в первой половине XIV века. Через 200 лет испанцы разрушили большую часть комплекса. Руины ацтекских храмов находятся на территории современного Мехико.

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