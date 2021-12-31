Царская история алтайских самоцветов: фабрика в Колывани

Эти рисунки – путёвки в большую жизнь для мальчишек села Колывань. Вот они, семи – четырнадцати..

Эти рисунки – путёвки в большую жизнь для мальчишек села Колывань. Вот они, семи – четырнадцати лет, на старинных снимках.

До революции в предгорьях Алтая работал уникальный класс. Академический рисунок деревенским преподавали выпускники Императорской Академии художеств.

[Лариса Турнаева, хранитель коллекции]:

«Развивалось, расширялось царское строительство. Очень много дворцов было построено, в том числе Эрмитаж. Украшать большие парки, большие залы, большие павильоны, поэтому были заказы на колоссальной шлифовальной фабрике».

В Колывани растили кадры для легендарной камнерезной фабрики. Наряду с Петергофом создавали гигантские вазы, колонны, фонтаны для царских дворцов и парков.

Всё благодаря богатому месторождению яшмы. Мастера не перегружали изделия орнаментом. Оставляли гладкими, чтобы показать естественную красоту алтайских самоцветов. Приглушённую и строгую.

[Лариса Турнаева, хранитель коллекции]:

«На этом экспонате вы можете проследить, каким камень был в природе. Коричневатый цвет, и каким он стал после того, как мастер его обработал. Здесь показан весь этап распиловки, шлифовки и полировки».

Колоссальные изделия гремели на всю Европу. Самое крупное – «Царица ваз». Ныне украшает зал Эрмитажа.

Выполнена из единого монолита весом в 19 тонн. Путь от каменоломни до фабрики занял неделю. Днём и ночью 200 бурлаков тащили его через снежные леса.

[Лариса Турнаева, хранитель коллекции]:

«Мужики, запряжённые в лямки, подкладывая волокуши, дотащили шестиметровый монолит с месторождения на фабрику в Колывань. Это примерно 50 километров труднопроходимых. Потому что кони не могут сделать первый шаг все одинаково в раз. Мужики впряглись, и по команде они могут сделать первый рывок. Все вместе, чтобы тронуться. Это был зимний период, если бы остановились, прилипли бы к снегу».

Гордость фабрики – судьбы её воспитанников. Самая яркая – у Павла Андреевича Ивачёва. Из талантливого деревенского мальчика стал управляющим фабрики. Учился в петербургской Академии художеств с Репиным, Поленовым и Суриковым.

После революции уникальный рисовальный класс прекратил свою работу.

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