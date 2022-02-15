Историю русских резных наличников помогают сохранить фотографии

Проваливаясь в сугробы, Иван Хафизов пробирается к очередному заброшенному дому в Московской области. К таким трудностям..

Проваливаясь в сугробы, Иван Хафизов пробирается к очередному заброшенному дому в Московской области. К таким трудностям привык. Цель – фотографировать наличники. Этим бывший IT-специалист занимается уже 14 лет. Объездил чуть ли не всю Россию. В разных регионах – разные узоры.

[Иван Хафизов, автор «Музея наличников»]:

«Самый первый элемент, который бросается в глаза. <…> Что самое красивое на доме? Смотришь: о, наличники красивые».

Деревянным кружевом дома украшали ещё в Древней Руси. Резными делали карнизы, столбы крыльца, наличники дверей и окон. Люди верили, что такие украшения привлекают светлые силы и защищают от тёмных. Конструктивное предназначение наличников: закрыть щель между стеной и дверной или оконной коробкой.

Сейчас домовая резьба уходит в прошлое. Мастеров, которые делают такие произведения искусства, можно пересчитать по пальцам, да и удовольствие недешёвое. Старые наличники гниют, либо их снимают сами владельцы домов.

[Виктор, житель деревни Белавино]:

«Сняли, ну вот видите, другие поставили». [Иван Хафизов, автор «Музея наличников»]:

«А те куда? Всё на дрова?» [Виктор, житель деревни Белавино]:

«А те сожгли, да».

При этом законного способа сохранить декоративные украшения нет. Снимать их даже с бесхозных домов нельзя – это воровство.

[Иван Хафизов, автор «Музея наличников»]:

«По закону они сгниют. Если их кто-то снимет и себе унесёт – в коллекцию, на продажу, в музей: неважно, это вандализм будет в любом случае, потому что дом же чей-то».

Поэтому Иван и сохраняет историческое наследие на своих фотографиях. В его виртуальном музее уже 22 тысячи наличников.

На основе полученного материала издал книгу. С каждым наличником связана какая-нибудь история.

[Иван Хафизов, автор «Музея наличников»]:

«Человек, проникаясь этими историями, как бы едет с тобой. И за счёт этих историй он гораздо дольше задерживается на страницах каталога. Вот в чём была моя хитрость».

Ещё один способ сохранить культурное наследие – сборные модели наличников, которые разработал Иван. В наборе примерно 250 деталей. Модель в 12 раз меньше оригинала, но технология сборки максимально сохранена. Покрасить можно в любые цвета по желанию.

Также Иван с помощью краудфандинга выпускает открытки, календари и футболки с фотографиями наличников.

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