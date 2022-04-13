Древние раритеты представили в Музее музыки Петербурга

[Владимир Кошелев, научный консультант Музея музыки]:

«Здесь я бы обратил внимание на вот эту английская гитару. Эта гитара снабжена молоточковым механизмом. Вы видите шесть клавиш. Дама, нажимая на клавиши, могла играть как на обычной гитаре, но не портя маникюр».

«Музыкальные инструменты эпохи барокко». Их 150. Новую экспозицию презентовали в Музее музыки в Петербурге, в Старой зале Шереметевского дворца.

[Наталья Метелица, директор Музея музыки]:

«И самое потрясающее – это то, что некоторые из них немного, но они звучат! Это, конечно самое сильное впечатление, потому что вы представьте себе, что звуки те же, которые были и четыре, и пять веков назад!»

В эпоху барокко ещё не было твёрдо установленного инструментально оркестра. Всё смешивалось. И это видно в каждой витрине. Вот здесь духовой инструмент – серпент. Здесь гитара, лютня, мандолины и другое.

[Владимир Кошелев, научный консультант Музея музыки]:

«Этот инструмент датируется 17 веком. Это спинет, то есть это клавесин. На нём можно наигрывать любимую мелодию, разучивать мелодию, в то же время это шкатулка. Мы видим выдвинутый ящичек. Здесь можно хранить какие-то письма, мелкие вещицы».

В огромных стилизованных витринах представлены старинные инструменты, которые, благодаря системе зеркал, можно рассмотреть не только анфас, но и с обратной стороны.

Отдельная витрина посвящена семейству виол. Каждый инструмент индивидуален. Есть настоящие редкости и шедевры, украшенные резьбой, перламутровой инкрустацией, росписью. Вот этот экземпляр выполнен из панциря черепахи.

А такой представительной коллекции пошеттов – миниатюрных скрипок для учителей танцев в дворянских семьях – нет ни в одном другом музее мира. Вот скрипка и одновременно трость. В эпоху барокко было типично совмещать инструмент с полезной вещью.

[Роза Садыхова, художественный руководитель проекта]:

«Очень много раритетных экспонатов. Но даже если они не раритетные, даже если это не известные мастера, в каждом из них есть что-то особенное. Неизвестный мастер для нас, мы просто его не знаем. Но его произведение сохранилось и оно настолько изысканно исполнено, что в нём сохранилась душа мастера, любовь мастера».

В XVIII веке здесь находился танцевальный зал, где графы Шереметевы устраивали вечера с музицированием. Именно здесь звучали привезённые из Европы инструменты, подобные тем, что представлены в экспозиции.

[Екатерина Музыкантова, посетительница]:

«Удивительная атмосфера получилась. Замечательно выставлен свет. Когда ты попадаешь сюда, вместе с музыкальной частью, звуковым сопровождением получается настоящее эмоциональное погружение в музей».

Как воспоминание о музыкальной жизни Фонтанного дома в XVIII веке, в окнах возникают тени прежних обитателей и гостей Старой залы дворца.

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