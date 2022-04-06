Редкие обезьяны вида дрил нашли защиту в заповеднике на юге Нигерии

Обезьяна по кличке Сахарок Рэй наслаждается спокойной старостью в заповеднике на юге Нигерии. Но жизнь самца..

Обезьяна по кличке Сахарок Рэй наслаждается спокойной старостью в заповеднике на юге Нигерии. Но жизнь самца едва не оборвалась в младенчестве.

20 лет назад он потерял маму, а сам остался без левой ноги. Так закончилась встреча с охотником. Спасли малыша сотрудники заповедника «Ранчо дрилов». Дрилы – это редкий вид обезьян. Сахарок Рэй также принадлежит ему.

[Нсикан Энинекит, сотрудник заповедника]:

«В дикой природе их не осталось и тысячи. В этом виновна деятельность человека: нелегальная вырубка леса, охота и незаконное сельское хозяйство».

Заповедник основали 30 лет назад. Сейчас здесь живут 600 дрилов. Обезьян охраняют рейнджеры, такие как Питер Эди. Он патрулирует лес по ночам и попутно убирает ловушки, расставленные фермерами.

[Питер Эди, рейнджер]:

«Раньше я охотился на них, но потом понял, насколько важно сохранить животных, и перестал охотиться. Я работаю здесь, чтобы сохранить этих обезьян и любых других редких животных. Это очень важно для будущих поколений».

В этом районе многие переключились с охоты на сельское хозяйство. Но опасность для обезьян сохраняется. Большинство фермеров не прощают диким животным разорения плантаций.

[Соломон Абанг, фермер]:

«Для некоторых фермеров это привычное дело. Те, у кого осталось оружие, увидев обезьян, убивают их. Но у меня нет пистолета, поэтому обезьяны продолжают есть мои бананы».

В дикой природе дрилы встречаются только в Нигерии, Камеруне и Экваториальной Гвинее. В нигерийском заповеднике планируют выпускать обезьян в неохраняемые леса. Но для этого надо дождаться увеличения популяции.

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