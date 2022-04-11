В Испании нашли крупнейший подпольный музей редких чучел

Жутковатая находка в Испании. Валенсийская полиция обнаружила и конфисковала большой склад чучел животных в городе Бетера...

Жутковатая находка в Испании. Валенсийская полиция обнаружила и конфисковала большой склад чучел животных в городе Бетера. Говорят, это был подпольный музей.

Коллекция хранилась в ангаре. На 50 тысячах квадратных метров разместилось более тысячи чучел. В том числе белые носороги, белые медведи и слоны.

По оценкам следователей, общая стоимость экспонатов на чёрном рынке – около 32 миллионов долларов.

Более 400 животных, чьи чучела находятся здесь, относятся к охраняемым видам. Есть даже вымершие, к примеру, саблерогая антилопа. Ещё в 90-х такие жили в пустынях Северной Африки.

Есть и находящийся на грани вымирания бенгальский тигр, а также чучела львов, леопардов, гепардов и рысь.

В отношении владельца склада завели уголовное дело. Как сообщили в полиции, его подозревают в контрабанде и преступлениях против флоры и фауны. Впрочем, пока он остаётся на свободе.

Эта находка – кульминация расследования, которое полиция Валенсии начала в ноябре прошлого года. По словам полицейских, это крупнейшее собрание чучел редких животных в Испании и одно из крупнейших в Европе.

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