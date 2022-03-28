70 видов лапши: этот магазин в Бангкоке стал хитом

Лапшой быстрого приготовления в Таиланде мало кого можно удивить. Ведь страна популярная на весь мир своей..

Лапшой быстрого приготовления в Таиланде мало кого можно удивить. Ведь страна популярная на весь мир своей острой и ароматной уличной едой.

Впрочем, этот необычный магазин стал настоящим хитом. Особенно среди молодёжи. Тут представлено более 70 видов разной лапши со всей Азии. Главная изюминка в том, что её можно приготовить прямо на месте и сразу попробовать.

[Ратчадапорн Кронгнгам, посетительница]:

«Я уже тут в третий раз. Мне нравится, я хотела попробовать что-то новое, разные виды лапши, хочу узнать, какой у неё вкус».

Магазин открылся в Бангкоке в октябре прошлого года. С тех пор его посетили тысячи людей. Все спешат попробовать и сравнить вкусы разной лапши из Индонезии, Южной Кореи, Китая, Тайваня и Гонконга.

[Сираякорн Чароентат, посетительница]:

«Концепция новая и необычная. Можно сделать собственное блюдо, это удобно. Цена для студентов тоже адекватная по сравнению с ресторанами».

Порция стоит от 18 центов до 8 долларов. На приготовление уходит максимум три минуты.

[Вуттипхат Чанпон, посетитель]:

«Мне нравится, что можно что-то добавить. Дома не так, там ты просто открываешь упаковку и ешь. Но добавки делают лапшу вкуснее».

Владелец магазина рассказывает, что когда начал собирать все виды лапши, то оказалось, что в Азии их больше 350. В этом он увидел возможность для бизнеса.

[Унгкул Вонгколхут, управляющий директор магазина]:

«Наша цель – вдохновить покупателей попробовать лапшу быстрого приготовления, а не покупать её домой. Они могут выбрать свои добавки, и, если понравится, приготовят то же самое дома».

Лапша быстрого приготовления очень популярна в нескольких азиатских странах. Впрочем, диетологи предупреждают, что есть её постоянно не очень полезно, ведь она не содержит важных для организма питательных веществ.

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