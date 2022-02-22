Фестиваль ледяных скульптур на Байкале посвятили народам Сибири

Словно временной портал открылся на замёрзшем Байкале. Ледяные скульптуры полностью отвечают заявленной теме – «Из глубины веков». В этом году Ольхонский фестиваль посвятили культуре народов Сибири.

Заявку на участие подали 45 команд. Отборочный тур прошли только восемь, в том числе – команда из Монголии.

Работу мастерам осложнили сильный ветер и трещины во льду, добытом из озера.

[Александр Якимов, технический директор фестиваля]:

«Здесь очень большая площадь поверхности воды, и лёд гуляет. То есть у льда, как у воды, есть волны. Правда, они визуально не видны, но за счёт того, что большая площадь, постоянно трескается лёд».

Первое место заняла семья из Сочи. Скульптура называется «Из века в век». В основу композиции лёг древний промысловый календарь охотника, найденный в Коми.

На втором месте – монгольская команда со скульптурой «Из хуннов». На третьем – хабаровские скульпторы с композицией «Сон шамана».

На фестивале также прошли спортивные соревнования.

[Александр Шобогоров, судья соревнований]:

«Валенкобол – это такая интересная форма, которую можно приурочить в Сибири и ко льду. В валенках играть сложно, потому что здесь очень скользко, и, чтобы все были в одинаковых условиях, надевают валенки».

Все ледяные скульптуры сфотографируют. А летом эти фотографии будут участвовать в выставке в Париже.

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