Стэн Джонстон – нетипичный австралийский пенсионер. В 72 года он стал фермером. [Стэн Джонстон, фермер

Молочных дел мастер: пенсионер в 72 года стал молочником

[Стэн Джонстон, фермер]:

«Это хороший образ жизни, потому что я могу продолжать работать. И я могу что-то делать на этой ферме еще 10-15 лет».

Стэн Джонстон – нетипичный австралийский пенсионер. В 72 года он стал фермером.

35 лет назад Стэн уже занимался молочным хозяйством. Тогда по всей стране насчитывалось почти 22 тысячи молокозаводов. Сейчас их менее 5000. И ежегодно сотни продолжают закрываться.

Недавно к Стэну присоединился и его сын Уэйд. Говорит, ему нравится, потому что можно больше времени проводить с семьёй.

[Уэйд Джонстон, фермер]:

«Приходится усердно трудиться каждый день. Тем не менее я хочу заниматься чем-то, где я почти всё время рядом со своими родными».

У молочной отрасли Австралии много проблем. Это и засуха, и растущие цены. Но в последнее время австралийцы стали больше ценить фермерскую продукцию. Многие предприятия снова процветают.

[Чарльз Макэлхон, представитель Dairy Australia]:

«Отдельные производители, отдельные компании действительно извлекают выгоду из этого и стараются снабдить продукцией австралийских потребителей, которые по-настоящему хотят, чтобы австралийская молочная промышленность преуспела».

Ну а эта семья не просто хочет заработать, а вкладывает душу в своё дело.

[Уэйд Джонстон, фермер]:

«Я просто сосредоточен на своей крошечной ферме в моём маленьком мире, и я просто пытаюсь сделать всё максимально продуктивным, чистым и полезным для здоровья».

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