Лагерь мигрантов на юге Мексики разобрали, а мигрантов отправили на север

На юге Мексики разобрали крупный миграционный лагерь. Он находился возле границы с Гватемалой. И там тысячи..

На юге Мексики разобрали крупный миграционный лагерь. Он находился возле границы с Гватемалой. И там тысячи выходцев из Центральной Америки ждали, пока оформят их документы и они смогут двигаться дальше на север. В идеале – попадут в США.

Здесь многие ждали месяцами. Часто это были целые семьи с детьми. И они описывали это место как тюрьму.

Теперь же более чем трём тысячам мигрантов дали разрешение на транзит через территорию Мексики. Каждому выдали специальный QR-код.

Эта женщина говорит, что жила в лагере более двух недель. Теперь она продолжит свой путь в США.

[мигрантка с Кубы]:«Я еду в Синалоа, чтобы получить гуманитарную визу собственными силами. (Журналист: «Это ваше разрешение на транзит через Мексику?») Да, на месяц. (Журналист: «На тридцать дней? Когда истекает его срок?») 29 января». [Лестер Сентено, мигрант из Никарагуа]:«Они дают QR-код, но тебе нужно платить за транспортировку в любое место. Но всё равно я думаю, что это большая помощь, по крайней мере сейчас».

При этом выяснилось, что десятки мигрантов QR-код не получили, однако их тоже попросили покинуть лагерь. Где они будут ожидать оформления документов, пока неясно.

В 2021 году в Мексику прибыло рекордное число искателей убежища, в основном из карибских стран. Стимулом послужил приход к власти демократа Джо Байдена, который обещал отменить политику своего предшественника.

Республиканец Дональд Трамп прилагал усилия, чтобы защитить границы США от потока нелегальных мигрантов. Он также строил на южном кордоне стену.

Однако Байден приостановил строительство, а также пообещал более лояльное отношение к вновь прибывшим. В итоге к границе США хлынули караваны мигрантов.

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