Тысячи крабов наводнили города Кубы

Зрелище не для слабонервных. По дорогам близ кубинского города Матансас в прямом смысле не пройти и..

[местный житель]:

«Это нашествие крабов. Берём с собой швабру, чтобы здесь пройти, их очень много».

Зрелище не для слабонервных. По дорогам близ кубинского города Матансас в прямом смысле не пройти и не проехать.

Миллионы крабов ползут из леса в залив на нерест. Они делают это каждый год, но обычно их не так много.

Учёные объясняют причину.

[Рейналдо Сантана, биолог]:

«Из-за ковида машин на дорогах было мало. Люди сидели дома. Видимо, поэтому крабы так размножились. Они – по всей трассе от Плайя-Ларги до Плайя-Хирона. Это репродуктивная миграция, которую красный краб совершает каждый год».

Для автомобилистов период не очень приятный. Острый панцирь способен проколоть шину. Много крабов гибнет под колёсами.

[местный житель]:

«Крабы отпугивают туристов – прокалывают колёса машин. Так что у нас меньше клиентов, это сильно на нас влияет».

Впрочем, не все туристы боятся.

[Даяна Занона, туристка из Италии]:

«Честно говоря, никогда такого не видела. Я много где была – в Таиланде и других странах, но эти крабы, наверное, водятся только здесь, на Кубе. Не видела их в других странах».

Такие миграции крабов можно наблюдать в это время года и в других регионах Кубы, а также на острове Рождества в южной части Тихого океана.

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