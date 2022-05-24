Более 500 редких черепашек выпустили на волю в Камбоджи

Эти 580 редких черепашек вот-вот начнут самостоятельную жизнь. Их вырастили в центре разведения в Камбодже. Прощание..

Эти 580 редких черепашек вот-вот начнут самостоятельную жизнь. Их вырастили в центре разведения в Камбодже. Прощание с подопечными превратили в настоящий праздник. В нём участвуют и дети, и взрослые.

После торжественной церемонии черепашат выпускают в реку Меконг. Теперь она станет их домом. Эти рептилии принадлежат к роду больших мягкотелых черепах вида Кантора. Панцирь у них окостеневший только в центре. Всё остальное – это хрящ.

Эти пресноводные рептилии водятся в ручьях и реках с медленным течением. Иногда селятся в устьях рек рядом с морями. Питаются крабами, креветками и рыбой. Большую часть времени проводят, зарывшись в песок и лёжа неподвижно.

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Черепахи Кантора некоторое время считались вымершими, поскольку последний раз их видели в 2003 году в Камбодже. Но через четыре года в районе реки Меконг удалось найти кладку яиц этих рептилий. Потом нашли и самку весом одиннадцать килограммов.

Вскоре после этого в Камбодже стали выращивать черепашат под наблюдением специалистов. В прошлом году они выпустили в дикую природу 1300 детёнышей, а в этом – уже более полутора тысяч.

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